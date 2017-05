Zürich (ots) - Die Umsätze im Schweizer Bauhauptgewerbe sind im

ersten Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahresquartal um sieben Prozent

gestiegen. Der Anstieg ist vor allem auf den Hochbau zurückzuführen.

Dies geht aus der neusten Quartalsstatistik des Schweizerischen

Baumeisterverbands (SBV) hervor.



Nach dem guten Baujahr 2016 deutet vieles im aktuellen Jahr auf

eine Konsolidierung auf hohem Niveau hin. Die Umsätze im ersten

Quartal steigen zwar um 7.2% auf knapp 4 Milliarden Franken, wobei

der Hochbau (+10.2%) besser abschneidet als der Tiefbau (+4.1%). Im

ersten Quartal spielen jedoch Witterungseffekte immer eine grosse

Rolle, weshalb der Anstieg nicht überbewertet werden darf. Im

Mitteland war der Januar sehr kalt, allerdings wird im Januar sowieso

nur wenig gebaut. In den entscheidenderen Monaten Februar und März

war die Witterung den Baufirmen dann aber gewogen, was den kalten

Januar mehr als kompensiert haben dürfte.



Konsolidierung auf hohem Niveau zu erwarten



Die Auftragseingänge sind im Vorjahresvergleich um 8.1% gesunken.

Ebenfalls rückläufig sind die Auftragsbestände. Dies deutet darauf

hin, dass der Umsatzanstieg im ersten Quartal vorübergehender Natur

war und im Verlaufe des Jahres eine Konsolidierung auf hohem Niveau

zu erwarten ist. Insgesamt geht der Schweizerische Baumeisterverband

davon aus, dass das Bauvolumen im laufenden Jahr ähnlich hoch sein

wird wie 2016.



Langfristig höhere Risiken im Wohnungsmarkt



Die fundamentalen Faktoren für die Bauwirtschaft, vor allem das

tiefe Zinsniveau und das trotz Rückgang der Nettoeinwanderung immer

noch ansehnliche Bevölkerungswachstum, bleiben nach wie vor intakt.

Sorgen macht jedoch, dass seit einigen Jahren mehr Wohnungen gebaut

werden als der Markt aufnehmen kann. Entsprechend steigt die

Leerstandsquote. Sie befindet sich zwar noch nicht auf einem

kritischen Niveau, mittel- bis langfristig steigen aber die Risiken

im Wohnungsmarkt.



Detaillierte Auswertungen finden Sie hier: http://ots.de/ivyzL



Originaltext: SBV Schweiz. Baumeisterverband

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100051907

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100051907.rss2



Kontakt:

Silvan Müggler

Leiter Wirtschaftspolitik SBV

Tel.: +41/44/258'82'62

E-Mail: smueggler@baumeister.ch