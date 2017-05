Baltimore - Die Mehrheit der deutschen Anleger (55 Prozent) bereut Investitionsentscheidungen nicht - auch wenn die eher konservativ ausfallen, so die Experten von Legg Mason.Das sei eine der Kernaussagen der diesjährigen Global Investor Survey des internationalen Vermögensverwalters Legg Mason. Für die jährlich durchgeführte Umfrage des Multi-Boutiquen-Hauses seien insgesamt 15.300 Anleger in 17 Ländern befragt worden, darunter 900 deutsche Investoren. Mit dieser Zufriedenheit würden sich die Investoren hierzulande deutlich von den weltweit befragten Anlegern abheben, denn in keinem anderen Land seien die Ergebnisse so deutlich. Global würden lediglich 32 Prozent der Befragten keine ihrer Anlageentscheidungen bereuen. Der Rest ärgere sich beispielsweise über ein falsches Markttiming (17 Prozent), verpasste Chancen am Aktienmarkt (16 Prozent) oder eine zu geringe Diversifikation (12 Prozent).

