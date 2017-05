Hsinchu, Taiwan (ots) - Die AU Optronics Corp. ("AUO" oder das Unternehmen") (TAIEX: 2409; NYSE: AUO) wird vom 31. Mai bis 2. Juni an der Intersolar Europe in München (Deutschland) teilnehmen, um hocheffiziente Solarmodule mit branchenführender Zuverlässigkeit zu präsentieren, die langfristig die Nachfrage nach einer stabilen Stromerzeugung befriedigen. Speziell die monokristallinen SunVivo- und die multikristallinen SunPrimo-Solarmodule von AUO werden vor Ort in Europa gefertigt, sodass sie umgehend ausgeliefert werden können und damit einen höheren Wert für Kunden schaffen.



Selbstentwickelte Zuverlässigkeitstests auf Diamond-Level für eine langfristige stabile Stromerzeugung



Die Bauteilqualität von Solarmodulen ist entscheidend für den stabilen und zuverlässigen Betrieb von Solarsystemen. Um eine langfristig stabile Stromerzeugung zu gewährleisten, setzte AUO eine Reihe von Diamond-Level-Kriterien ein, die über den Industriestandards(1) lagen und prüfte die Module in seinem UL-zertifizierten Solarlabor sorgfältig auf Produktzuverlässigkeit, Langlebigkeit und Witterungsbeständigkeit. Insbesondere wurden monokristalline SunVivo- und multikristalline SunPrimo-Solarmodule auf Resistenz gegen lichtinduzierte Degradation (LID) getestet und zeigten im ersten Nutzungsjahr eine LID von weniger als 2 %. Die Module bestanden auch einen 1.000-Stunden-Test auf Beständigkeit gegen potentialinduzierte Degradation (PID) und wiesen eine außergewöhnliche Qualität für eine stabile Stromerzeugung auf. Diese beiden Modultypen bestanden in Kombination mit einem verbesserten Konstruktionsdesign Schneelast- und dynamische Windbeanspruchungstests, um den entsprechenden unterschiedlichen Gelände-, Wetter- und extremen Umgebungsbedingungen in Europa gerecht zu werden.



SunVivSunVivo- und SunPrimo-Solarmodule von AUO verwenden ein Fünf-Stromsammelschienen-Design, um eine schnellere Stromaufnahme zu ermöglichen und damit die Ausgabeleistung effektiv zu erhöhen. Die SunVivo-Serie bietet ein auffallend schwarzes Moduldesign, das aus nur 60 Zellen besteht und eine Leistung von über 300 Watt erreicht, um so die Nachfrage nach einer hohen Stromerzeugung zu erfüllen.



AUO-Solarmodule zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und stabile Stromerzeugung aus und das Unternehmen wurde von Bloomberg New Energy Finance(2) als Tier One Module Maker (führender Modulhersteller) eingestuft. AUO hat es sich zur Aufgabe gemacht, sicherere und zuverlässigere Produkte und Dienstleistungen anzubieten, um seine Partner bei der Umsetzung ihrer Solarprojektziele zu unterstützen.



Produktion in Europa sorgt für umgehende Auslieferung und kohlenstoffarme Produkte



2010 begründete AUO ein Solarmodul-Werk in Europa, das seither dazu beigetragen hat, Kunden einen prompten Service zu bieten. Darüber hinaus hat der Transport der vor Ort hergestellten Solarmodule auch mehr CO2-Bilanzen reduziert, wodurch die Angebotsanforderung nach kohlenstoffarmen Modulen auf dem europäischen Markt erfüllt und die grüne Wettbewerbsfähigkeit deutlich verbessert wird. AUO ist zudem aktiv damit beschäftigt, sein lokales Partnernetzwerk auszuweiten und hat mittlerweile über 30 Vertriebskanäle in 20 Ländern in Europa, über die den Kunden zeitgerechte und effektive Lösungen geboten werden. AUO wird weiterhin hochwertige Solarmodule mit hoher Effizienz und Zuverlässigkeit entwickeln, um unterschiedlichen Systemanforderungen gerecht zu werden und sich im Laufe der Zeit zu einem zuverlässigen Partner für Kunden zu entwickeln.



(1) Auf der Grundlage der verfügbaren Marktforschungsinformationen zum 31. Mai 2017.



(2) Quelle: Tier 1 Module Maker List in Q12017 PV Outlook, Bloomberg New Energy Finance



AUO-Fotos stehen auf der Website des Unternehmens als Download zur Verfügung: http://auo.com/'sn=479&lang=en-US



Bei der Nutzung dieser Fotografien muss die Quellenangabe stets auf die AU Optronics Corporation verweisen.



INFORMATIONEN ZU AU OPTRONICS



AU Optronics Corp. (AUO) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Optoelektronik-Lösungen. AUO bietet eine vollständige Reihe an Modulgrößen und ein umfassendes Anwendungsportfolio mit Größen von 1,2 Zoll bis 85 Zoll (ca. 3,5 cm bis 216 cm). Gestützt auf seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen F&E und Herstellung entwickelt AUO laufend moderne Displaytechnologien der nächsten Generation. AUO hat seinen Markt im Jahr 2008 auf erneuerbare Energien ausgeweitet und bietet seinen Kunden hocheffiziente Solartechnologielösungen. AUO hat derzeit internationale Niederlassungen in Taiwan, Festlandchina, USA, Japan, Südkorea, Singapur, den Niederlanden, Tschechien und der Slowakei. Darüber hinaus ist AUO der erste reine TFT-LCD-Hersteller, dem eine erfolgreiche Notierung an der New Yorker Börse (NYSE) gelang. AUO wurde außerdem in den Jahren 2010 bis 2016 in den Dow Jones Sustainability World Index aufgenommen. AUO erwirtschaftete 2016 einen Netto-Konzernumsatz i. H. v. 329,09 Mrd. NT-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter AUO.com.



Safe-Harbour-Erklärung



AU Optronics Corp. ("AUO" oder das "Unternehmen") (TAIEX: 2409; NYSE: AUO), ein global führender Anbieter von TFT-LCD-Bildschirmen, veröffentlichte heute die vorstehende Mitteilung. Mit Ausnahme der Aussagen bezüglich zurückliegender Belange enthält diese Pressemitteilung "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen, Prognosen und Einschätzungen unseres Managements zum Zeitpunkt der jeweiligen Belange. Dazu gehören unter anderem zukünftige Umsätze und Kosten, Finanzleistung, technologische Veränderungen, Kapazitäten, Auslastungsquoten, Erträge, Diversifizierung der Portfolios im Hinblick auf Prozesse und geografische Verbreitung, zukünftige Expansionspläne sowie Geschäftsstrategien. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in solchen Aussagen implizit oder explizit ausgedrückten Ergebnissen wesentlich abweichen. Dazu zählen Risiken im Zusammenhang mit der Flachbildschirmbranche, dem TFT-LCD-Markt, der Annahme von und Nachfrage nach unseren Produkten, Risiken im Hinblick auf Technologie und Entwicklung, Wettbewerbsfaktoren sowie weitere Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" des von uns am 30. März 2017 bei der US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) eingereichten Formulars 20-F aufgeführt sind. Darüber hinaus enthalten unsere SEC-Berichte, einschließlich unseres Geschäftsberichts auf Formular 20-F, weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die unsere Finanzergebnisse beeinflussen und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um nachfolgende Ereignisse, neue Informationen oder zukünftige Umstände zu berücksichtigen.



OTS: AU Optronics Corporation newsroom: http://www.presseportal.de/nr/78730 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_78730.rss2



Pressekontakt: Gwen Ting Corporate Communications Division AU Optronics Corp. Tel: +886-3-5008800 ext 7259 Fax: +886-3-5772730 Email: gwen.ting@auo.com



Jessie Lee Corporate Communications Division AU Optronics Corp. Tel: +886-3-5008800 ext 3206 Fax: +886-3-5772730 Email: jessie.jc.lee@auo.com