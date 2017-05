FRANKFURT (Dow Jones)--Die Seitwärtsbewegung an den Börsen in Europa geht auch am Mittwoch weiter. Händler bemängeln frische Impulse, nach dem Ende der Berichtssaison. Bei den Einzelwerten stehen Metro nach der Vorlage von Quartalszahlen unter Druck.

Etwas Unterstützung für den Gesamtmarkt kommt von Konjunkturseite. In China sind die Einkaufsmanagerindizes im Mai sowohl für Dienstleistung wie für Produktion im expansiven Bereich geblieben und besser als gedacht ausgefallen. Der DAX notiert derzeit 0,2 Prozent höher bei 12.621 Zählern, der Euro-Stoxx-50 liegt unverändert bei 3.562 Punkte.

Im Fokus stehen im Verlauf des Tages die ersten Inflationsdaten für Mai in Europa. An der Konjunkturfront wird in den USA vor allem auf den Chicago-Einkaufsmanager-Index geachtet.

Metro-Zahlen schwer einordenbar

Metro fallen um 3,2 Prozent zurück. Die Quartalszahlen sind nach Einschätzung von Baader Helvea schwierig mit dem Vorjahr zu vergleichen wegen diverser verzerrender Effekte. Geschönt werde das Ergebnis durch einen einmaligen Gewinn mit Immobilien, heißt es. Analyst Antoine Parison von Bryan Garnier bemerkt dazu, dass ohne die Erträge aus dem Immobiliengeschäft die Ergebnisse "schwach" ausgefallen seien. Sie seien zudem von zahlreichen Anpassungen geradezu "verseucht" und folglich nur schwer zu interpretieren. Auch die DZ Bank stellt fest, ohne die Sondereffekte sei ein negatives operatives Ergebnis erzielt worden.

Ericsson ziehen um 4,3 Prozent an. Positiv wird an der Börse gewertet, dass der aktivistische Investor Cevian sich mit rund einer Milliarde Dollar an Ericsson beteiligt hat. "Ich gehe davon aus, dass der Investor stärker auf Kosteneinsparungen bei den Schweden drängt", so ein Aktienhändler.

Commerzbank profitieren von einer Hochstufung auf "Buy" durch die UBS und das gleich um zwei Stufen. Entsprechend springen sie um 1,8 Prozent an die DAX-Spitze. Thyssen verlieren hingegen 1,2 Prozent und auch andere Stahlwerte wie Salzgitter, Arcelormittal und Voestalpine geben nach. Händler führen die Aktienverkäude auf den fortgesetzten Preisdruck auf Eisenerz zurück.

Kooperation treibt Kurs von SMA Solar

Im TecDAX springen SMA Solar um 7 Prozent an, nachdem eine Partnerschaft zur Direktvermarktung von Solarstrom mit MVV Energie bekanntgegeben worden ist. Rocket Internet zeigen sich von der Vorlage der Quartalszahlen kaum bewegt. Den Daten zufolge haben die Beteiligungen von Rocket Internet ihre Verluste weiter gesenkt. Die Rocket-Aktie hatte in der Vorwoche deutlich zugelegt.

Deutsche Pfandbriefbrank im MDAX brechen nur optisch um über 9 Prozent bzw. 1,17 Euro ein. Hierin schlägt sich der Dividendenabschlag von 1,05 Euro nieder.

Erneuter Schwächeanfall beim Pfund

Am Devisenmarkt hat das britische Pfund in der Nacht einen neuerlichen Schwächeanfall erlebt. Auslöser war die jüngste Umfrage zur britischen Parlamentswahl im Juni. Dem Prognosemodell von YouGov zufolge würden die Konservativen mit 310 Plätzen die erforderliche Mehrheit von 326 Plätzen verfehlen. Bisher wurde an der Börse davon ausgegangen, dass die Partei von Theresa May eine komfortable Mehrheit erreichen wird. Das Pfund ist von 1,2860 auf 1,28 Dollar zurückgekommen und damit ein Niveau, das es zuletzt Mitte April innehatte.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.564,29 0,09 3,07 8,32 Stoxx-50 3.222,61 0,06 2,04 7,04 DAX 12.617,74 0,15 19,06 9,90 MDAX 25.206,91 -0,09 -22,41 13,60 TecDAX 2.281,95 -0,11 -2,53 25,95 SDAX 11.130,29 -0,11 -11,89 16,92 FTSE 7.547,24 0,28 20,73 5,66 CAC 5.304,44 -0,03 -1,49 9,09 Bund-Future 162,10 -0,31 0,85 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:21 Di, 17:05 % YTD EUR/USD 1,1180 0,0% 1,1180 1,1177 +6,3% EUR/JPY 124,10 0,0% 124,10 124,02 +0,9% EUR/CHF 1,0904 0,0% 1,0904 1,0900 +1,8% EUR/GBP 0,8737 0,0% 0,8737 1,1510 +2,5% USD/JPY 110,98 0,0% 110,98 110,96 -5,1% GBP/USD 1,2796 0,0% 1,2796 1,2866 +3,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,18 49,66 -1,0% -0,48 -13,4% Brent/ICE 51,34 51,84 -1,0% -0,50 -12,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,50 1.263,74 -0,1% -1,25 +9,6% Silber (Spot) 17,31 17,40 -0,5% -0,09 +8,7% Platin (Spot) 941,50 938,50 +0,3% +3,00 +4,2% Kupfer-Future 2,56 2,56 -0,1% -0,00 +1,7%

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 31, 2017 04:13 ET (08:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.