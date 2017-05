Zwischen Yukon und Süd-Patagonien ist ein neuer Goldrausch ausgebrochen, der Grund liegt in steigenden Preisen für physisches Gold. Wie Zahlen von S&P Market Intelligence zeigen, hat die Zahl der Bohrungen auf Gold-Lagerstätten während der vergangenen Monate kontinuierlich zugenommen. Vor allem klassische Bergbauregionen wie Kanada, Australien aber auch Lateinamerika profitieren. In einigen Teilen Argentiniens sei die Explorationsaktivität um rund fünfzig Prozent angestiegen, berichtet die staatlich kontrollierte YPF SA. Dies sei in erster Linie auf die gesteigerte Explorationsaktivität rund um Lithium zurückzuführen, doch auch Gold werde immer stärker gesucht. Auch Chile erwartet 2017 mehr Exploration und sieht einen Schwerpunkt bei Kupfer und Gold, ebenso Kolumbien. In Kanada erlebt die Yukon-Region gerade eine Renaissance. Nach dem ersten Goldrausch im 19. Jahrhundert befinden sich dort aktuell einige Junior-Unternehmen auf der Suche nach Gold. Insbesondere nachdem Shawn Ryan 2009 eine Multi-Millionen -Unzen-Lagerstätte...

