BERLIN (dpa-AFX) - Die Beteiligungen des Start-up-Entwicklers Rocket Internet haben ihre Verluste im ersten Quartal deutlich eingedämmt. Dank der zum Teil kräftig gestiegenen Umsätze schrumpfte der Fehlbetrag vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 71 Prozent auf 92 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Berlin mitteilte. Unterm Strich belief sich der Verlust auf 86 Millionen Euro, was einer Verbesserung um 75 Prozent entspricht.

Besonders gut liefen die Geschäfte beim Essenszusteller Delivery Hero ("Lieferheld"), an dem Rocket über ein Drittel hält. Hier verdoppelte sich der Umsatz nahezu auf 121 Millionen Euro. Nach dem abgeblasenen Börsengang von HelloFresh gilt die Beteiligung als neuer Börsenkandidat. Gerüchten zufolge könnte der Sprung aufs Parkett bis Mitte Juni bekannt gegeben werden und wenige Wochen später erfolgen. Für das laufende Geschäftsjahr peilt Rocket Internet trotz Gegenwinds weiterhin schwarze Zahlen für mehrere Beteiligungen an./kro/stw/stb

