NEW YORK (Dow Jones)--Der Autobauer Daimler gibt dem Druck durch US-Präsident Donald Trump nach. Das Unternehmen will nunmehr eine größere Menge Teile in seine Autos einbauen, die aus Werken von US-Zulieferern stammen. Die Ankündigung folgt sehr kurz auf Berichte, wonach Trump besonders die Rolle Daimlers beim 15,4 Milliarden US-Dollar hohen Handelsdefizit der USA mit Deutschland im Automobilsektor beklagte. Daimler, BMW und VW exportieren allesamt Autos aus mehreren Fertigungsstandorten in die USA, darunter Deutschland und Mexiko, produzieren aber auch im Land der unbegrenzten Möglichkeiten.

Daimler produziert einige Modelle in Alabama und will durchaus mehr Teile von Zulieferern vor Ort beziehen. Der Konzern investiert ohnehin weiter kräftig in das Tuscaloosa-Werk. Dort werden etwa SUVs und die C-Klasse für den nordamerikanischen Markt hergestellt.

Ford ließ bereits Pläne für Mexiko-Fabrik platzen

Trump hatte die Automobilbranche im Wahlkampf in seiner "America First"-Kampagne besonders herausgestellt. Seit seiner Wahl kritisiert er sowohl heimische als auch ausländische Autobauer für die Fertigung in Mexiko und andernorts sowie den anschließenden Export in die USA. Wiederholt schlug er eine Grenzsteuer vor, woraufhin die Autobauer wieder stärker in den USA sowie in US-Jobs investierten und selbst an der Produktion in Mexiko kürzten. Ford etwa gab Pläne für den Bau einer Fabrik südlich der US-Grenze auf.

Gleich zwei Mal kritisierte Trump Toyota für Pläne, rund 1 Milliarde Dollar in ein neues Werk in Mexiko zu stecken. Bald darauf kündigte der Autohersteller Investitionen in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar in Kentucky an und will womöglich auch darüber hinaus die US-Fertigungskapazitäten aufstocken.

Trump will Nafta neu aushandeln

Anfang Mai sandte das Weiße Haus eine Benachrichtigung an den Kongress, wonach bereits im August Neuverhandlungen über das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (Nafta) beginnen könnten. Der Handelspakt ist 23 Jahre alt und besonders für die Automobilbranche äußerst wichtig.

Daimler nutzt im Vergleich zu den anderen Autobauern einen relativen hohen Anteil von US-Zulieferern. Beispielsweise verwenden die Schwaben für den GLS-SUV aus Alabama zu 60 Prozent Teile aus den USA oder Kanada, so die US-Verkehrsbehörde NHTSA.

Zum Vergleich: Beim Ford Focus sind es nur 40 Prozent und bei GMs Chevrolet Silverado gar nur 38 Prozent. Dagegen kommt Daimler mit der C-Klasse - ebenfalls aus Alabama - auf den Spitzenwert von 80 Prozent US- oder kanadischen Komponentenanteil. Nach eigenen Angaben bezieht Daimler für das Werk in Alabama Komponenten von rund 200 US-Zulieferern.

Daimler in den USA Premium-Anbieter Nummer eins

Die Fabrik soll gerade für 1,3 Milliarden Dollar erweitert werden. Insgesamt hat der Konzern seit Eröffnung des Werks im Jahr 1995 dort schon 4,5 Milliarden Dollar investiert. Vergangenes Jahr liefen in Tuscaloosa mehr als 300.000 Fahrzeuge vom Band. Daimler verkaufte im Vorjahr mit rund 380.000 Stück so viele Autos in den USA wie noch nie in der Firmenhistorie. Damit sind die Schwaben in den USA die Nummer eins unter den Premium-Anbietern.

