Würzburg (pts022/31.05.2017/10:30) - Das Fachmedium "Fahrzeug + Karosserie" feiert in 2017 - ein Jahr nach der Übernahme durch die Unternehmensgruppe Vogel Business Media - seinen 70. Geburtstag mit einer 108 Seiten starken Jubiläumsausgabe. "F+K" ist Marktführer für die Karosserie- und Fahrzeugbaubetriebe und offizielles Organ des ZKF Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik e.V. in Friedberg. Die Sonderausgabe zum Jubiläum macht einen Streifzug durch die vergangenen 70 Jahre des Verbandsorgans sowie des ZKF. Zudem enthält das Jubiläumsheft Berichte über die Entwicklungen im Lack- und Fahrzeugbaugeschäft. Dies jedoch nicht, ohne auch einen Blick in Gegenwart und Zukunft zu werfen, etwa zu den Anforderungen der Leichtbauweise an die Reparaturbetriebe. Mit der Übernahme zum Januar 2016 hat die Redaktion die Inhalte des Fachmediums an die heutigen Bedürfnisse der Karosserie- und Lackierbranche und des herstellenden Gewerbes angepasst. "Neben neuem Inhalt und Layout erhielt die ,F+K' auch einen neuen Internetauftritt; der Umfang der Schulungsbeiträge für die Auszubildenden wurde deutlich erhöht. Zudem ist die ,F+K' mittlerweile Mitveranstalter der Würzburger Karosserie- und Schadenstage, dem Megaevent für die Karosserie- und Lackierbranche", erklärt Chefredakteur Konrad Wenz. "Wir sind stolz auf ein respektables Jubiläumsheft, das optisch und inhaltlich überzeugt", so Geschäftsführer Florian Fischer: "Wir freuen uns, dass sich die , F+K' in so kurzer Zeit in die Landschaft unserer Kfz-Gewerbetitel integriert hat und wir das Fachmedium mit unserem Know-how weiterentwickeln und noch stärker an die aktuellen Bedürfnisse der Branche anpassen konnten." Ein kostenloses Leseexemplar der aktuellen Jubiläumsausgabe der "F+K" können Journalisten bestellen bei: pressestelle@vogel.de. "Fahrzeug und Karosserie" (F+K) ist offizielles Organ des Zentralverbands Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF). Das monatlich erscheinende Fachmedium berichtet über Karosserie- und Fahrzeugbau sowie Karosserieinstandsetzung und Lackierung. "F+K" liefert Wissen für Karosserie, Lack und Mechanik - praxisnah, lösungsorientiert, branchenspezifisch und gründlich. News aus der Branche gibt es unter http://www.fahrzeug-karosserie.de sowie im wöchentlichen Newsletter. Das Stammhaus Vogel Business Media http://www.vogel.de ist Deutschlands großes Fachmedienhaus mit 100+ Fachzeitschriften, 100+ Webportalen, 100+ Business-Events sowie zahlreichen mobilen Angeboten und internationalen Aktivitäten. Hauptsitz ist Würzburg. Das Unternehmen feierte 2016 seinen 125. Geburtstag. (Ende) Aussender: Vogel Business Media GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Gunther Schunk Tel.: +49(0)931/418-2590 E-Mail: gunther.schunk@vogel.de Website: www.fahrzeug-karosserie.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170531022

May 31, 2017 04:30 ET (08:30 GMT)