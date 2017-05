Am 18. Mai wurde die Produktinnovation in Glas in Hamburg verliehen. Mit der Auszeichnung prämiert das Aktionsforum Glasverpackung in drei Kategorien originelle und außergewöhnliche, in Glas verpackte Lebensmittel und Getränke. Die unabhängige Expertenjury kürte in der Kategorie "Kleine Unternehmen" die Kukki Cocktails von Booze ME und in der Kategorie "Mittlere und große Unternehmen" den Fruchtaufstrich Glück von der Friedrich Göbber GmbH als Gewinner. Die Friedrich Göbber GmbH hatte gleich doppelten Grund zur Freude, denn auch die Besucher des Trendtags Glas, der ebenfalls am 18. Mai in Hamburg stattfand, wählten per TED-Abstimmung mit 39 Prozent Glück zu ihrem "Publikumsliebling 2017".

Stimmige Gesamtkonzepte überzeugten die Jury

Rund 200 Gäste warteten am Abend des 18. Mai im Au Quai gespannt auf die Bekanntgabe der diesjährigen Gewinner der Produktinnovation in Glas. Moderatorin Alexandra Kröber lüftete schließlich das Geheimnis und gab zunächst die Gewinner in der Kategorie "Kleine Unternehmen" bekannt: die kukki Cocktails von boozeME. Andreas Romanowski, Leitung Vertrieb/ Marketing, und Julia Akra-Laurien, Marketingmanagerin, nahmen das gläserne Möbiusband freudestrahlend entgegen. Die Jury begründete ihre Entscheidung unter anderem damit: "Die kukki ...

