Hofheim-Wallau (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die Kollektion INDUSTRIELL, die ab Frühjahr 2018 in die IKEA Einrichtungshäuser kommt, ist das Ergebnis der kreativen Partnerschaft zwischen IKEA und dem niederländischen Designer Piet Hein Eek. Dabei steht die Einzigartigkeit und gewollte Unvollkommenheit der Produkte im Mittelpunkt. /



Die Kollektion INDUSTRIELL von Piet Hein Eek setzt neue Maßstäbe in der Kombination von industrieller Herstellung und der Einzigartigkeit jedes einzelnen Produktes. Durch Einsatz von Algorithmen im Produktionsprozess sind die Möbelstücke individuell und variieren hinsichtlich Design, Muster und Farbe.



"Piet Hein Eek ist für seine handwerkliche Expertise bekannt und für Möbel bekannt, die vornehmlich in Galerien zu finden sind. Gemeinsam wollten wir eine unerwartete, ursprüngliche und naturverbundene Produktkollektion mit Elementen einzigartiger Handwerkskunst entwickeln", sagt Karin Gustavsson, Creative Leader von IKEA of Sweden.



"Als IKEA auf mich zukam, stellten wir fest, dass wir schon seit Jahren das Gleiche ausprobieren wollten, nämlich wie man massenproduzierten Objekten Individualität verleihen kann. Wenn man zusammen an etwas arbeitet, investiert man viel und lernt voneinander", sagt Piet Hein Eek.



Die Kollektion umfasst Möbel und Einrichtungsprodukte, darunter einen Sessel, einen Stuhl in verschiedenen Farben und ein Regal. Absichtlich "eingebaute" Fehler verleihen den Objekten ihre Einzigartigkeit. Zur Materialauswahl gehören Holz, Metall, Glas, Leinen, Keramik und Papier.



"Wir wollten eine alltagstaugliche Kollektion schaffen, die erschwinglich bleibt. Durch die Massenproduktion und den Einsatz von Technologien zur Schaffung bewusster Variationen können wir den vielen Menschen einzigartiges Design zugänglich machen", sagt Karin Gustavsson.



Piet Hein Eek ist ein niederländischer Designer für Einrichtung, Produktdesign, Architektur und die schönen Künste. Als Absolvent der Academy for Industrial Design legt Piet den Schwerpunkt seiner Arbeit besonders auf Nachhaltigkeit und den Produktionsprozess. INDUSTRIELL wird ab Frühjahr 2018 in den IKEA Einrichtungshäusern weltweit verfügbar sein.



OTS: IKEA Deutschland GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/29291 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_29291.rss2



Pressekontakt: Andrea Lehnert Pressereferentin Tel.: (06122) 585 4470 andrea.lehnert1@ikea.com