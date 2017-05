Wien - Nachdem äußerst langsamen Wochenstart aufgrund geschlossener Börsen in vielen Ländern kam gestern die Dynamik, sowohl was den Primärmarkt als auch den Sekundärmarkt betrifft, zurück an die Credit-Märkte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Casino Guichard-Perrachon habe dies genutzt und eine Anleihe mit einer Größe von EUR 550 Mio. mit fünf Jahren Laufzeit bei MS+170 BP (erwartet BB+/BB+) gepreist. Die französische BPCE habe einen Covered Bond (SFH, Aaa/AAA) mit zwölf Jahren Laufzeit bei MS+12 BP platziert. Auch die OP Bank habe einen Covered Bond emittiert (EUR 1 Mrd., zehn Jahre, Aaa/AAA, MS+1 BP).

Den vollständigen Artikel lesen ...