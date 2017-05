NÜRNBERG (dpa-AFX) - Der Chef der Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, sieht erste Fortschritte beim Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit. Die Zahl der Menschen, die länger als ein Jahr arbeitslos sind, habe im Mai bei 910 000 gelegen, sagte Scheele am Mittwoch in Nürnberg. Das seien 97 000 weniger als vor einem Jahr. "Diese Entwicklung ist zwar nicht befriedigend - es sind immer noch zu viele. Aber es gibt einen stetigen Abwärtstrend", sagte der BA-Chef. Den Betroffenen mangele es jedoch häufig an der erforderlichen Ausbildung. Viele Langzeitarbeitslose suchten daher eine Stelle als Hilfskraft. Doch nur 17 Prozent der Jobs, die der BA gemeldet werden, seien Helferberufe. "Da fallen Angebot und Nachfrage auseinander."/kts/DP/stb

