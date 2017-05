Wir kommen dem 08. Juni, der Tag an dem es die Wahlen in Großbritannien geben wird, näher und das Pfund wird mehr und mehr von den Umfragewerte beeinflusst, wie von wirtschaftlichen Ereignissen. In der jüngsten Umfrage von YouGov, die vorhersagen, dass die konservative Partei ihre Mehrheit im Parlament verlieren wird, nimmt die Lücke zwischen den Konservativen und der Arbeiterpartei immer weiter ab, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...