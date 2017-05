Die Arbeitslosigkeit ist im April sowohl in der EU als auch im Euroraum weiter zurückgegangen. In der Währungsunion sank sie von März auf April von 9,4 auf 9,3 Prozent, in der gesamten EU reduzierte sie sich von 7,9 auf 7,8 Prozent. Österreich konnte seine Arbeitslosenrate zwar von 5,7 auf 5,5 Prozent senken, rutschte damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...