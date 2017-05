FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 31.05.2017 - 11.00 am



- COMMERZBANK RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 3800 (3700) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PT TO 703 (695) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3023 (3014) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3604 (3571) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 980 (969) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 636 (545) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES MCCARTHY & STONE PRICE TARGET TO 215 (212) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2340 (2313) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES REDROW PRICE TARGET TO 549 (548) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 243 (241) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 255 (219) PENCE - 'SELL' - HSBC RAISES IAG PRICE TARGET TO 525 (490) PENCE - 'REDUCE' - JEFFERIES CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 280 (325) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2940 (2810) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 1210 (875) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MACQUARIE RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 670 (634) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL INITATES NEX GROUP PLC WITH 'SECTOR PERFORM' - TARGET 650 PENCE - RBC CAPITAL INITIATES TP ICAP WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 525 PENCE - RBC RAISES BERENDSEN TO 'SECTOR PERFORM' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1100 (660) P



