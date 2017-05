In unserer Analyse vom 29.05.17 Daimler: Neue Tiefs - keine Trendwende in Sicht! hatten wir bereits über die charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) berichtet. Dabei tobt in den letzten Handelstagen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...