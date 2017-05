Russland setzt vom Mittelmeer aus schweres Geschütz gegen die Terrormiliz IS ein. Getroffen wurden laut Verteidigungsministerium IS-Mitglieder und Waffen im Raum Palymra. Das Gebiet ist weiter umkämpft.

Russische Kriegsschiffe im Mittelmeer haben vier Marschflugkörper auf Stellungen der Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien abgefeuert. Dies gaben die russischen Streitkräfte am Mittwoch bekannt. Die Fregatte "Admiral Essen" und das U-Boot "Krasnodar" hätten mit den Raketen IS-Ziele im Raum Palmyra beschossen, erklärte das Verteidigungsministerium in Moskau. Wann die Marschflugkörper ...

