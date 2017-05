Für eine Beteiligung an einer etwaigen Bundesregierung haben die Grünen nun einige Bedingungen festgelegt, zehn Themen umfassen die Forderungen. Damit wird dem Vorwurf entgegnet, die Partei wisse nicht, wofür sie stehe.

Ende der Massentierhaltung, 20 Kohlekraftwerke sofort abschalten, Homo-Ehe: Die Grünen haben Bedingungen für einen künftigen Koalitionsvertrag festgelegt. "Wer mit uns koalieren will, der muss bereit sein, bei diesen Vorhaben entschieden mit voranzugehen", heißt es im "Zehn-Punkte-Plan für Grünes Regieren", den das Spitzenduo Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt am Mittwoch in Berlin vorstellte. ...

