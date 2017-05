BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 30-May-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 30/05/2017 IE00B88D2999 15101 GBP 3359248.049 222.4520263 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 30/05/2017 IE00B7VB3908 376842 GBP 6308733.27 16.74105665 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 30/05/2017 IE00B7SD4R47 75026 EUR 17011737.82 226.7445662 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 30/05/2017 IE00B8JF9153 857645 EUR 6608248.723 7.7051096 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 30/05/2017 IE00B878KX55 35326 EUR 9195567.76 260.3059435 Daily ETP



Boost ShortDAX 30/05/2017 IE00B8GKPP93 670444 EUR 4911820.979 7.3262211 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 30/05/2017 IE00B7Y34M31 26150 USD 11613171 444.0983175 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 30/05/2017 IE00B8K7KM88 2207877 USD 20346646.34 9.21548 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 30/05/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 7274337.427 777.4219757 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 30/05/2017 IE00B8VZVH32 3774767 USD 16796900.44 4.4497847 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 30/05/2017 IE00B7ZQC614 253679114 USD 187694309.9 0.7398887 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 30/05/2017 IE00B7SX5Y86 185473 USD 16252597.53 87.6278355 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 30/05/2017 IE00B8HGT870 552348 USD 12833592.79 23.2346144 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 30/05/2017 IE00B6X4BP29 20481 USD 2357856.297 115.1240807 Daily ETP



Boost Copper 3x 30/05/2017 IE00B8JVMZ80 440080 USD 6658037.696 15.1291531 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 30/05/2017 IE00B8KD3F05 22997 USD 2524223.411 109.7631609 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 30/05/2017 IE00B8VC8061 86420576 USD 41936733.9 0.4852633 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 30/05/2017 IE00B76BRD76 538882 USD 15706810.68 29.1470316 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 30/05/2017 IE00B7XD2195 4361197 USD 18389595.1 4.2166394 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 30/05/2017 IE00B8JG1787 20215 USD 1969587.967 97.4320043 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 30/05/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2321586.766 41.32407914 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 30/05/2017 IE00B94QKG22 29900 GBP 1991112.23 66.59238227 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 30/05/2017 IE00B94QKC83 3097 GBP 496090.0802 160.184075 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 30/05/2017 IE00BBGBF313 231282 GBP 12662304.19 54.74833402 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 30/05/2017 IE00B94QKJ52 3186 GBP 680146.2248 213.4796688 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 30/05/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 292236704.5 5674.499117 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 30/05/2017 IE00BBGBF537 8500 JPY 134174399.7 15785.2235 Daily ETP



Boost Palladium 30/05/2017 IE00B94QLR02 13585 USD 847118.2433 62.3568821 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 30/05/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 690378.4302 92.4077674 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 30/05/2017 IE00B94QL251 5063 USD 563966.5083 111.3897903 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 30/05/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 338622.4739 6.0521255 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 30/05/2017 IE00B94QKT50 1700 USD 123857.2533 72.8572078 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 30/05/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 651831.252 88.1567828 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 30/05/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 493740.4771 82.8840821 Daily ETP



Boost Silver 2x 30/05/2017 IE00B94QL921 7515 USD 446082.4551 59.3589428 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 30/05/2017 IE00B94QL699 14638 USD 731466.8938 49.9704122 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 30/05/2017 IE00B873CW36 1949705 EUR 25500827.3 13.079326 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 30/05/2017 IE00B8NB3063 485589 EUR 36732086.85 75.6443965 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 30/05/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1463885.6 114.5450391 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 30/05/2017 IE00BKS8QM96 232001 EUR 13695633.81 59.0326499 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 30/05/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 960142.7682 131.5264066 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 30/05/2017 IE00BKS8QN04 1071559 EUR 62286769.52 58.1272422 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 30/05/2017 IE00BKT09479 821 GBP 122386.6772 149.0702524 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 30/05/2017 IE00BKS8QQ35 176638 GBP 8556201.888 48.43919139 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 30/05/2017 IE00BKT09032 17500 USD 1907395.012 108.9940007 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 30/05/2017 IE00BKS8QT65 125650 USD 9714681.455 77.3154115 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 30/05/2017 IE00BLS09N40 401855 EUR 15227640.16 37.8933699 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 30/05/2017 IE00BLS09P63 425516 EUR 8327403.863 19.570131 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 30/05/2017 IE00BLNMQS92 25292 EUR 3386507.294 133.896382 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 30/05/2017 IE00BLNMQT00 91565 EUR 3261692.326 35.6216057 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 30/05/2017 IE00BVFZGC04 174540 USD 2772654.123 15.885494 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 30/05/2017 IE00BVFZGF35 8877 USD 943567.5433 106.2935162 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 30/05/2017 IE00BVFZGG42 46385 USD 1282883.68 27.6572961 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 30/05/2017 IE00BVFZGH58 12810 USD 1003219.432 78.3153343 Short Daily ETP



Boost Brent 30/05/2017 IE00BVFZGD11 345613 USD 5892696.915 17.0499863 Oil ETC



Boost Gold 30/05/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2879621.993 25.9734278 ETC



Boost Natural Gas 30/05/2017 IE00BVFZGL94 49466 USD 1287763.193 26.0332995 ETC



Boost BTP 10Y 5x 30/05/2017 IE00BYNXNS22 65650 EUR 3854896.835 58.718916 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 30/05/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 3089561.8 51.7722669 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 30/05/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1475464.106 76.6315626 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 30/05/2017 IE00BYNXPK85 1533 EUR 138134.3934 90.1072364 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 30/05/2017 IE00BYNXPM00 49462 EUR 3941890.234 79.6953264 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 30/05/2017 IE00BYTYHS72 237299 USD 6327252.735 26.66363 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 30/05/2017 IE00BYTYHR65 60057 USD 2152229.077 35.83644 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 30/05/2017 IE00BYTYHN28 19500 USD 3475223.915 178.216611 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 30/05/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 408634.2513 37.1485683 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 30/05/2017 IE00BYTYHQ58 7528022 USD 5938748.152 0.7888856 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 30/05/2017 IE00BYMB4Q22 116219 EUR 16239646.74 139.7331481 ETP



