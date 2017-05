Hamburg (ots) - Eine aktuelle Analyse der Buchungsdaten des Online-Reiseportals Opodo zeigt, welche Destinationen im Sommer 2017* bei den Bundesbürgern besonders gefragt sind und welche Urlaubsziele den größten Zuwachs an Besuchern verzeichnen. Ergebnis: Mallorca ist und bleibt die Lieblingsdestination der Deutschen, gefolgt von London und Lissabon. Mit einem durchschnittlichen Flugpreis von 214 Euro sind die Reisekosten auf die Baleareninsel sogar zehn Prozent günstiger als im Vorjahr. Die Opodo-Analyse belegt: Spanische Destinationen sind grundsätzlich preiswerter als im Vorjahr. So sparen Reisende nach Malaga (Platz 9) in diesem Sommer durchschnittlich acht Prozent. Neu in den Top-Ten: Thessaloniki. Die griechische Metropole gehört zu den angesagten Trenddestinationen im Sommer 2017. Im Gesamtranking der Top-Destinationen landet die Stadt in diesem Jahr auf Rang sieben (2016: 12).



Die Untersuchung des Reiseportals widmete sich aufstrebenden Trendzielen, die in der Hauptsaison den größten Zuwachs an Besuchern verzeichnen. Überraschend: Die Vorliebe der Deutschen, an die Türkische Riviera nach Antalya zu reisen, bleibt ungebrochen. Antalya erfreut sich der größten Beliebtheit mit einem Anstieg von 124 Prozent, gefolgt von Olbia auf Sardinien (+101%) und Edinburgh (+99%). Ein weiteres Ergebnis der Analyse: Kurztrips liegen im Trend. 31 Prozent der Deutschen bevorzugen Aufenthalte am Urlaubsort von einem bis sechs Tagen.



Die Top-Sommer-Destinationen in der Übersicht:



1. Palma de Mallorca 2. London 3. Lissabon 4. Barcelona 5. Istanbul 6. Antalya 7. Thessaloniki 8. Berlin 9. Malaga 10. Dublin



*Buchungszeitraum: 1.1.2017-27.4.2017 / Reisezeitraum: 22.6.2017-12.10.2017



OTS: Opodo Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/101081 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_101081.rss2



Pressekontakt: Straub & Straub GmbH Hannah Elisabeth Görlitz Tel: +49 (0) 40 39 80 35-582 E-Mail: goerlitz@straub-straub.de



Unternehmenskontakt: Opodo LTD Bettina Lemeßier Büschstraße 12 20354 Hamburg E-Mail: presse@opodo.com