Einer der berühmtesten Mathematiker der Welt kandidiert bei den französischen Parlamentswahlen. "In der französischen Politik ist im Moment alles neu und überraschend", sagte der Fields-Preisträger Cédric Villani der Wochenzeitung "Die Zeit".

Villani möchte für die Partei des neuen Präsidenten Emmanuel Macron antreten: "Er erneuert das politische Spiel und bezieht eine Menge Leute ein, die keine Profipolitiker sind." Der Mathematiker Villani möchte mehr Wissenschaft ins Parlament bringen. Das sei wichtig, "um Dinge zu diskutieren wie die Zukunft der Wirtschaft in Zeiten der künstlichen Intelligenz, den Kampf gegen den Klimawandel oder den Verkehr mit autonomen Autos." Macron interessiere sich "sehr für Wissenschaft und hat den Kampf gegen den Klimawandel sofort auf seine Prioritätenliste gesetzt".

Villani hatte im Jahr 2010 die Fields-Medaille gewonnen, für Mathematiker ein Pendant zum Nobelpreis. Er leitet das renommierte Institut Henri Poincaré in Paris. Im Falle eines Wahlsiegs will sich Villani aber voll der Politik widmen. "Ich werde sicherlich einige andere Ämter niederlegen müssen, insbesondere den als Direktor des Institut Henri Poincaré", so Villani.