FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MOONCOR OIL + GAS CORP. 3UM CA6155671044
AB/FROM ONWARDS 31.05.2017 08:27 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MOONCOR OIL + GAS CORP. 3UM CA6155671044
AB/FROM ONWARDS 31.05.2017 08:27 CET