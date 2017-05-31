FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
GALAXY RESOURCES LTD LK9 AU000000GXY2
AB/FROM ONWARDS 31.05.2017 08:15 CET
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GALAXY RESOURCES LTD LK9 AU000000GXY2
AB/FROM ONWARDS 31.05.2017 08:15 CET