The following instruments on XETRA do have their first trading day

31.05.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am

31.05.2017



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0362748359 SWISSCOM 17-27 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0362748367 PROMAN HLDG 17-22 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000HLB4QM8 LB.HESS.THR.CARRARA05V/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QN6 LB.HESS.THR.CARRARA05W/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QP1 LB.HESS.THR.CARRARA05X/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QQ9 LB.HESS.THR.CARRARA05Y/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4QR7 LB.HESS.THR.CARRARA05Z/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1599172746 WANT WANT CH.FIN. 17/22 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1605717724 CHINA MIN.B.(HK)17/20 MTN BD00 BON USD N

CA XFRA XS1614212196 QIB SUKUK 17/22 MTN BD00 BON USD N

CA B1H2 XFRA CA35638M1077 FREEDOM ENERGY EQ00 EQU EUR N

CA DRIV XFRA DE000A2E4S11 DRILLISCH AG O.N. Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA CB7N XFRA DE000A2E4TN3 SOLVESTA AG NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA WU5 XFRA US96758W1018 WIDEOPENWEST INC DL -,01 EQ01 EQU EUR N