FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ICA XFRA AU000000ORI1 ORICA LTD. 0.157 EUR

OMV XFRA AT0000743059 OMV AG 1.200 EUR

ZU2 XFRA BMG9895L1054 ZHUHAI HD. INV. GP HK-,10 0.006 EUR

0XI XFRA KYG982971072 XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025 0.011 EUR

1CY XFRA KYG2162W1024 CHINA YONG.AUTOM.S.HD-,01 0.023 EUR

FK2 XFRA NL0010556684 FRANKS INTL N.V. EO -,01 0.067 EUR

PBB XFRA DE0008019001 DT.PFANDBRIEFBK AG 1.050 EUR

10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.143 EUR

FI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.152 EUR

NHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.305 EUR

YC4 XFRA US1637311028 CHEMICAL FINL DL 1 0.242 EUR

163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.108 EUR

TC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.059 EUR

NN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.063 EUR

T2H XFRA KYG8904A1004 TIMES PPTY HLDGS HD -,10 0.041 EUR

MR2 XFRA US6102361010 MONRO MUFFLER DL-,01 0.161 EUR

2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.179 EUR