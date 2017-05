Von Hans Bentzien

FRANKFURT/LUXEMBURG (Dow Jones)--Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Mai etwas deutlicher als erwartet abgenommen, und zwar sowohl beim Gesamt- als auch beim Kernindex. Nach Mitteilung der Statistikbehörde Eurostat stiegen die Verbraucherpreise in erster Schätzung nur noch mit einer Jahresrate von 1,4 (Vormonat: 1,9) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten 1,5 Prozent Inflation prognostiziert. Die Kerninflationsrate (ohne Energie- und Nahrungsmittelpreise) verringerte sich auf 0,9 (1,2) Prozent. Volkswirte hatten die Kerninflation bei 1,0 Prozent gesehen.

Laut Eurostat stiegen die Energiepreise mit einer Jahresrate von 4,6 (7,6) Prozent, die Lebensmittelpreise um 1,5 (1,5) Prozent und die Güterpreise um 0,3 (0,3) Prozent. Die Jahresteuerung bei den Dienstleistungen sank auf 1,3 (1,8) Prozent. Dieser Rückgang dürfte maßgeblich darauf beruht haben, dass der inflationstreibende Effekte der späten Lage des Osterfestes aus dem Jahresvergleich herausgefallen ist.

Die deutliche Abschwächung von Inflation und Kerninflation dürfte etwas Druck von der Europäischen Zentralbank (EZB) nehmen, ihre sehr lockere Geldpolitik rasch zu normalisieren. Der EZB-Rat kommt am Donnerstag nächster Woche in Tallin zu seinen nächsten geldpolitischen Beratungen zusammen. Beobachter rechnen nicht damit, dass das Gremium seine Geldpolitik ändern wird. Für möglich halten sie allerdings leichte Änderungen in der Kommunikation und in der Beurteilung der Wachstrumsrisiken.

