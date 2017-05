Eine internationale Umfrage zeigt: Anleger haben die Erfahrungen der Börsenturbulenzen während der Finanzkrise bis heute nicht vergessen. Vor allem die Deutschen bleiben weiterhin konservativ und aktienscheu.

Auch nach zehn Jahren schwingt sie noch mit bei den Entscheidungen der Anleger über ihre Depot: die Finanzkrise, die 2007/2008 begann und massiv Investorenvermögen vernichtete. Das ergibt eine Studie unter 15.300 internationalen Anlegern im Auftrag des US-Fondshauses Legg Mason. In Deutschland wurden 1000 Anleger befragt. Die meisten Anleger weltweit bezeichnen sich demzufolge wenig überraschend als konservativ - allerdings sind kaum andere Investoren so risikoscheu wie die Deutschen. Immerhin gehören Aktien zu den Anlageklassen, die in der nahen Zukunft die größten Renditechancen bieten.

Die meisten Anleger weltweit sehen sich nach wie vor von den Turbulenzen im Jahr 2008 beeinflusst, als führende Indizes wie der Dax und der Euro-Zonen-Index Euro Stoxx 50 binnen 14 Monaten um mehr als die Hälfte einbrachen. Weltweit sagen 57 Prozent, dass sie die damaligen Erfahrungen bis heute beeinflussen. In den USA, wo die Finanzkrise nach der Pleite des US-Investmentbank Lehman Brothers ausgelöst wurde, sind es sogar 65 Prozent.

In Deutschland beschäftigt die Krise vor allem noch die Jüngeren bis 35 Jahren. Knapp die Hälfte von ihnen gibt dies zu, landesweit sind es 41 Prozent. Die Nachwirkungen bei der Jugend findet Klaus Dahmann, Deutschland-Chef bei Legg Mason "nicht überraschend". Ein Großteil der unter 35-Jährigen sei genau zur Finanzkrise ins Berufsleben eingestiegen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...