erDie Inflation in der Euro-Zone fällt im Mai auf ihr Jahrestief. Damit sinkt der Druck auf die Europäische Zentralbank aus der ultra-lockeren Geldpolitik auszusteigen.

Die Inflation in der Euro-Zone ist im Mai auf ein Jahrestief gefallen. Die Verbraucherpreise stiegen nur noch um 1,4 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. ...

