In einer Stellungnahme legt die Restaurantkette Vapiano die Planung zum Gang an die Börse offen. Noch in diesem Jahr soll die Notierung in Frankfurt erfolgen. Die Einnahmen sollen dem Ausbau des Geschäfts dienlich sein.

Die Restaurantkette Vapiano zieht es 15 Jahre nach der Gründung an die Börse. Die Notierung werde voraussichtlich noch in diesem Jahr erfolgen, erklärte das Unternehmen am Mittwoch am Sitz in Bonn. Es sollen neue Aktien im Volumen von 85 Millionen Euro ausgegeben werden, zudem wollen sich die Alteigentümer von Anteilen in bislang unbekannter Höhe trennen. Diese wollen zudem bei hoher Nachfrage weitere Anteile im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption zur Verfügung stellen. Das Emissionsvolumen dürfte sich Finanzkreise zufolge damit auf rund 200 Millionen Euro belaufen, der gesamte Börsenwert von Vapiano auf rund 600 Millionen Euro. Angestrebt wird der Einzug ...

Den vollständigen Artikel lesen ...