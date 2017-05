In Libyen hat die Ölförderung in diesem Jahr ordentlich zugelegt. Das wirkt sich unmittelbar auf den Preis aus. Das nordafrikanische Land gehört zwar der Opec an, ist von der Förderbremse aber nicht betroffen.

Angesichts einer steigenden Ölförderung in Libyen haben die Ölpreise am Mittwoch nachgegeben. Nordseeöl der Sorte Brent verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 51,52 Dollar ...

