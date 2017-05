Paris - Die Zurückhaltung der Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten hat sich auch wegen uneinheitlicher Vorgaben aus Übersee am Mittwoch fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 notierte zuletzt praktisch unverändert bei 3561,17 Punkten, nachdem er am Dienstag ein halbes Prozent eingebüsst hatte. Der CAC-40 in Paris sank zur Wochenmitte um 0,12 Prozent auf 5299,78 Punkte. Der Londoner FTSE 100 gewann hingegen 0,22 Prozent auf 7543,26 Zähler.

"Die Luft scheint raus an Europas Börsen. Auch steigende Kurse an der Wall Street können die Investoren hierzulande nicht zu grösseren Engagements bewegen. Die Impulse fehlen einfach", kommentierte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Zudem sorge die Rückkehr politischer Risiken für die etwas gedrückte Stimmung. ...

