Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Kathrin Gilch (35), Ex-Freundin von Nationaltorhüter Manuel Neuer (31), sagt diese Woche in GALA (Ausgabe 23/17, ab morgen im Handel): "Ich wusste nichts von der Hochzeit, weil wir keinen Kontakt mehr haben, aber ich freue mich für Manuel, nun hat jeder von uns das Richtige für sich gefunden."



Sie selbst ist seit zwei Jahren mit ihrem neuen Freund Moritz Wappner zusammen und hat gerade einen Friseursalon in München-Schwabing eröffnet. Wenn der Bayern-Kicker, von dem sie seit drei Jahren getrennt ist, mal zu Besuch käme? "Wunderbar, dann kriegt er einen schönen Haarschnitt", so Gilch.



OTS: Gruner+Jahr, Gala newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6106 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6106.rss2



Pressekontakt: GALA PR / Kommunikation Theda Harms Gruner + Jahr GmbH & Co KG Tel.: +49 (0) 40/ 3703 - 2980 E-Mail: harms.theda@guj.de www.gala.de