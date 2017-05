Liebe Leser,

Honda hat seine im 3. Quartal angehobene Jahresprognose übertroffen. Der Umsatz ging zwar um 4,1% zurück, der Gewinn schoss aber um fast 80% nach oben. Die operative Marge verbesserte sich von 3,4 auf 6%. Verantwortlich war ein starkes 4. Quartal, in dem die Rückkehr in die schwarzen Zahlen gelang. Im Februar hatte der Konzern noch einen Umsatz von 13,8 Bio Yen und einen Gewinn von 545 Mrd Yen in Aussicht gestellt. Im laufenden Jahr will Honda 14,2 Bio Yen umsetzen, unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...