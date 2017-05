Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Wimsheim (pts025/31.05.2017/11:10) - Matthias Kübler verstärkt ab sofort das Sales- und Marketing-Team der WidasConcepts GmbH. Der studierte Wirtschaftsingenieur wird in seiner Position die Strategien zur Vermarktung der Customer Identity Management-Lösung cidaas weiterentwickeln und gezielt vorantreiben. Matthias Kübler ist bei dem IT-Service-Unternehmen für den Vertrieb von cidaas zuständig. Er fungiert künftig nicht nur als Ansprechpartner für das Produkt, sondern unterstützt darüber hinaus den Vertrieb aktiv in allen relevanten Bereichen, beispielsweise in der Akquise, im Kundenkontakt sowie in der After-Sales-Phase. Der neue Sales- und Marketing-Manager hat sein Studium des Wirtschaftsingenieurwesens mit der Vertiefungsrichtung Vertrieb an der Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft mit dem Bachelor of Science abgeschlossen. Matthias Kübler unterstützt WidasConcepts ab sofort auch durch die Erfahrungen im Vertrieb, die er sich in verschiedenen Unternehmen auf internationaler Ebene angeeignet hat. "Wie wichtig eine gute Beziehung zu den Kunden ist, habe ich bei einem Vertriebspraktikum in Singapur erlebt. In Asien hat das Verhältnis zu den Kunden einen ganz besonderen Stellenwert: Nur wer seinen Kunden kennt und versteht, kann erfolgreich mit ihm zusammenarbeiten", so Matthias Kübler. "Umso mehr freut es mich nun, dass ich diese Erfahrung an unsere Kunden weitergeben kann: Mit cidaas sind sie in der Lage, ihr eigenes Klientel künftig noch besser zu verstehen und optimal auf seine Bedürfnisse einzugehen." Über die WidasConcepts GmbH Das innovative IT-Service-Unternehmen WidasConcepts unterstützt seine Kunden seit 1997 dabei, Geschäftsprozesse erfolgreich zu gestalten. WidasConcepts entwickelt moderne und zukunftssichere Konzepte in den Bereichen Big Data, Internet of Things sowie Mobile- und Websolutions. Ziel ist es, intelligente Geschäftslösungen zu schaffen, die den Kunden am Markt noch erfolgreicher machen. Das Unternehmen betreut seine Kunden strategisch von der Business-Analyse bis hin zur Implementierung der Gesamtlösung für verschiedenste Plattformen und Endgeräte. WidasConcepts transportiert das Bigger Picture der IT. Das Unternehmen mit Sitz in Wimsheim bei Stuttgart und Niederlassung in Bangalore (Indien) beschäftigt derzeit 80 Mitarbeiter. Kontakt: echolot pr Claudia Ziegler Schulze-Delitzsch-Straße 16 70565 Stuttgart Tel.: 0711 99014-84 E-Mail: ziegler@echolot-pr.de WidasConcepts GmbH Petra Widmann Maybachstraße 2 71299 Wimsheim Tel.: 07044 95103-153 E-Mail: petra.widmann@widas.de (Ende) Aussender: echolot pr Ansprechpartner: Claudia Ziegler Tel.: +49 711 99014-84 E-Mail: ziegler@echolot-pr.de Website: www.echolot.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170531025

May 31, 2017 05:10 ET (09:10 GMT)