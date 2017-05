Linz - Gestern gab es Gerüchte, dass die EZB auf ihrer nächsten Zinssitzung am 8. Juni eine zuversichtlichere Einschätzung der Konjunkturlage geben könnte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Währungshüter könnten darüber diskutieren, die Hinweise auf eine noch expansivere Geldpolitik zu streichen. Von offizieller EZB-Seite habe es dazu keine Stellungnahme gegeben.

