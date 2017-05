Hannover - Aufgrund mehrerer Feiertage in Europa und in den USA war nur eine geringe Primärmarkttätigkeit zu verzeichnen, berichten die Analysten der Nord LB.Die OP Mortgage Bank habe am Dienstag einen zehnjährigen Covered Bond im Volumen von EUR 1,0 Mrd. bei ms +1 Bp emittiert, nachdem die Aaa/AAA (Moody's/S&P) geratete Transaktion im Bereich von ms +3 Bp in die Vermarktungsphase gestartet sei. Zuletzt habe die OP Mortgage Bank im März einen Covered Bond über sieben Jahre im Volumen von EUR 1,0 Mrd. emittiert, der sekundär aktuell bei ms -8 Bp (Reoffer ms -4 Bp) handle.

