Winterthur - 54 Prozent aller Velofahrer kennen eine brenzlige Situation im Strassenverkehr aus eigener Erfahrung, wie die aktuelle Präventionsstudie der AXA zeigt. Am häufigsten sind in die Unfälle oder Beinahe-Unfälle Autos involviert - am meisten Angst haben Velofahrer aber vor Lastwagen. Die Gefahr durch Fussgänger und anderen Velofahrern schätzen die Befragten als eher gering ein. Dies, obwohl je ein Fünftel der befragten Velofahrer angab, schon einmal beinahe oder tatsächlich mit einem Fussgänger einem anderen Velofahrer kollidiert zu sein.

Jeder zweite Velofahrer hat im Strassenverkehr bereits einmal eine Beinahe-Kollision oder gar einen Unfall erlebt, das zeigt die aktuelle Präventionsstudie der AXA Winterthur, in der auch über 400 Velofahrer befragt wurden. Die Mehrheit führte die gefährliche Situation auf die Unachtsamkeit anderer Verkehrsteilnehmer zurück, nur 10% aller Befragten auf eigenes Verschulden.

Frage: Haben Sie schon einmal eine brenzlige Situation erlebt, bei der Sie als Velofahrer fast mit einem anderen Verkehrsteilnehmer zusammengestossen oder verunfallt wären? Oder hatten Sie schon einmal einen Unfall als Velofahrer?

N=431. Quelle: AXA Winterthur

Gefürchtete Lastwagen, gefährliche Autos

Die Hälfte aller Velofahrer fürchtet sich im Verkehr oft oder sehr oft vor Lastwagen, 40 Prozent vor Autos. Dabei sind es die Autos, die am häufigsten in die gefährlichen Situationen involviert sind. Jeder ...

