- Zweite Staffel der Sport-Comedy-Show mit Moderator Frank Buschmann und den festen Teammitgliedern Panagiota Petridou und Matze Knop - Ab Donnerstag, 24. August um 20.15 Uhr nur auf Sky 1 sowie Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket - Exklusives Engagement: Ab Sommer ist Buschmann auch für Sky Sport als Fußball-Kommentator im Einsatz - Mehr als 1 Million Kontakte sahen erste Staffel auf Sky



31. Mai 2017 - Was für ein Finale: vergangene Woche beschloss Frank Buschmann mit der zehnten Folge "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette" die erfolgreiche erste Staffel der Sport-Comedy-Show. Doch alle Buschi-Fans können aufatmen: Bereits am Donnerstag, 24. August geht es in die nächste Runde, denn dann startet um 20.15 Uhr die zweite Staffel auf Sky 1. Neben Frank Buschmann sind auch Panagiota Petridou und Matze Knop wieder mit von der Partie. In der neuen Staffel dürfen sich die Zuschauer auf neue prominente Gäste sowie ebenso kuriose wie witzige Fragen und jede Menge neue sportliche Herausforderungen freuen.



Frank Buschmann: "Der Wahnsinn geht in die nächste Runde und ich freue mich schon riesig drauf. Alle unsere Gäste möchten gerne wiederkommen. Aber das geht natürlich nicht. Deswegen verspreche ich jede Menge neue Gesichter und weiter ganz viel Spaß bei mir in der Show."



Elke Walthelm, Programmchefin bei Sky Deutschland: "Frank Buschmann hat bewiesen, dass er wie kaum eine andere Persönlichkeit Sport mit Unterhaltung verbindet. Sky und Buschi - das passt einfach! Deshalb freuen wir uns sehr, ihn ab August nicht nur als Stimme bei Sky Sport, sondern auch in der zweiten Staffel unseres neuen Entertainmentsenders Sky 1 zu begrüßen."



Erfolgreichste Showpremiere in der Geschichte von Sky:



Bereits die erste Staffel von "Eine Liga für Sich" war bei den Sky Abonnenten ein großer Erfolg: Die ersten zehn Episoden erzielten eine Kontaktsumme von 1,04 Millionen Kontakten. Die beliebteste Folge bei den Zuschauern war die Staffelpremiere mit 230.000 Kontakten. Sie war damit gleichzeitig die erfolgreichste Showpremiere in der Geschichte von Sky.



Gesehen wurden die einzelnen Episoden zu 69 Prozent live linear zu Hause. 31 Prozent der Kontakte wurden nichtlinear erzeugt, davon 27 Prozent via Sky On Demand und 4 Prozent via Sky Go.



Die besten Momente der ersten Staffel sind in der Highlightepisode "Nachspielzeit" am Sonntag, 4. Juni um 20.15 Uhr auf Sky 1, sowie auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zu sehen. Sky Sport News HD zeigt die komplette erste Staffel der erfolgreichen Show ab 20. Juni immer dienstags und freitags jeweils um 20.15 Uhr im Free-TV.



Ab Sommer wird Buschmann neben der Sky 1 Show auch exklusiv als Kommentator in den Fußball-Übertragungen von Sky im Einsatz sein.



Mehr zu "Eine Liga für sich - Buschis Sechserkette":



Moderator Frank Buschmann lässt in jeder wöchentlichen Ausgabe zwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten gegeneinander antreten. In verschiedenen Spielrunden müssen die Gäste nicht nur ihr sportliches Wissen, sondern auch bei körperlichen Herausforderungen ihr Geschick unter Beweis stellen. Pro gewonnener Runde werden Punkte vergeben. Im großen Finale der Show muss jeweils ein Team-Mitglied eine strapaziöse Aufgabe absolvieren, während die beiden anderen Team-Mitglieder Fragen beantworten. Am Ende siegt die Mannschaft mit den meisten Punkten. Die 50-minütige Show verbindet wie kein anderes Format im deutschen Fernsehen Sport, Comedy und Entertainment und das nicht nur für sportinteressierte Zuschauer. Das britische Original "A League of Their Own" mit Moderator James Corden, bekannt aus der "Late Show" und "Carpool Karaoke", läuft in Großbritannien seit 2010 überaus erfolgreich ebenfalls auf Sky 1. Die deutsche Version wird von RedSeven Entertainment produziert.



Über Sky 1:



Mit Sky 1 präsentiert Sky exklusiv in Deutschland und Österreich einen neuen Entertainmentsender. Sky 1 zeigt eine ebenso unterhaltende wie hochwertige Mischung aus exklusiven Showformaten und Serien. Das Programm besteht sowohl aus eigenproduzierten Shows und Serien als auch aus großartigen internationalen Serienproduktionen. Über Kabel, Satellit und IPTV steht Sky 1 in SD als Teil des Sky Starter Pakets allen Sky Kunden zur Verfügung, in HD ist der Sender im Sky Entertainment Paket erhältlich. Die Sendungen sind zudem über Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zeitlich und räumlich flexibel abrufbar.



Über Sky Deutschland:



Mit über 4,9 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 31.03.2017).



