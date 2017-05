Berlin (ots) - Nach dem verheerenden Anschlag in Kabul hat der SPD-Wehrexperte Rainer Arnold einer Wiederaufstockung der Bundeswehrtruppen in Afghanistan eine Absage erteilt. "Mehr Fähigkeiten sind in der militärischen Logik immer besser", sagte Arnold dem Berliner "Tagesspiegel" (Donnerstagausgabe). "Aber auch dadurch können Anschläge nicht verhindert werden." Deutschland, das seine Kampftruppen 2014 abgezogen hatte und derzeit mit rund 900 Soldaten vor Ort ist, leiste im Vergleich zu anderen Staaten viel, sagte Arnold, "und es sollte beim derzeitigen Umfang und dem reinen Ausbildungs- und Beratungsauftrag bleiben".



