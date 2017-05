Limassol, Zypern (ots/PRNewswire) -



In den beliebten mobilen Browser Aloha wird ein nativer VR-Player für Entertainment-Anforderungen integriert.



Virtual Reality ist nun alltäglich, da Inhalte zunehmend mit 360°- bzw. VR-Kameras gefilmt werden. Dies kann jedoch für alle, die Inhalte über ihr Mobiltelefon ansehen, ein Problem darstellen. Erstens ist eine spezifische App erforderlich beziehungsweise aufgrund der verschiedenen Inhalte sogar verschiedene Apps. Zudem werden eventuell weitergehende Kenntnisse benötigt, um gestreamte Videos in anderen Apps zu öffnen. Zweitens kann die Qualität von gestreamten Inhalten über eine instabile Mobilfunkverbindung die Qualität der Bilder beeinflussen, wodurch das Video verzögert wird oder einfriert - was für eine frustrierende VR-Erfahrung sorgt.



https://www.multivu.com/players/uk/8107551-aloha-browser-integrate s-native-vr-player/



Aloha Browser hat sich dazu entschlossen, einen VR-Player direkt in den Browser zu integrieren, um es dem Benutzer zu ermöglichen, auf alle im Web verfügbaren VR-Inhalte zuzugreifen. Der Browser ist zudem mit einem leistungsstarken Downloader kombiniert, sodass der Benutzer VR-Inhalte offline und ohne Ablenkungen ansehen kann und das bestmögliche Bild- und Videoerlebnis gewährleistet wird. Zudem gibt es einen "Theatermodus", mit dem reguläre Videos im VR-Modus über das Headset abgespielt werden können. Der Theatermodus ermöglicht es Ihnen, Ihre Lieblingsvideos anzusehen, während Sie in einem virtuellen Raum sitzen.



Dank des hochoptimierten nativen Codes sind keine High-End-Geräte erforderlich, um virtuelle Realität zu erleben. Alles, was Sie brauchen, ist die App Aloha Browser, ein Mittelklasse-Smartphone mit Android oder iOS und ein Cardboard beziehungsweise ein anderes marktübliches mobiles Headset.



Der Aloha Browser mit VR-Support steht nun kostenfrei im App Store und in Google Play zur Verfügung.



https://get.alohabrowser.com/



Informationen zum Aloha Browser



Aloha Browser ist ein privater und sicherer mobiler Web-Browser. Er enthält einen kostenfreien verschlüsselten und unbegrenzten VPN ohne Logs, eine verbesserte Privatsphäre wie per Fingerabdruck zu sperrende Registerkarten, einen leistungsstarken Download-Manager, Mediaplayer mit einem nativen VR-Videosupport.



Aloha Browser steht derzeit für iOS (https://ios.alohabrowser.com/) und Android (https://android.alohabrowser.com/) zur Verfügung und wird von Millionen weltweit genutzt.



Informationen zu Aloha Mobile



Wir sind eine enthusiastische Gruppe, deren Hauptanliegen die fehlende Internet-Privatsphäre ist. Deshalb haben wir den Aloha Browser geschaffen. Unsere Aufgabe besteht darin, Ihnen eine sichere Web-Browsing-Erfahrung zu bieten, die so sicher ist, wie Sie es wünschen.



https://alohabrowser.com/



132 Arch. Makariou III,



3021, Limassol, Zypern







Pressekontakt: Andrew Frost +35799670539 press@alohabrowser.com.