Zum Abschluss unserer Serie "Erfolgreich antizyklisch handeln" nehmen wir heute die Strategien von zwei Tradern unter die Lupe, deren wikifolios sehr erfolgreich laufen, bei denen aber bislang kaum Anlegergelder in das dazugehörige wikifolio-Zertifikat geflossen sind. Bauchgefühl und schmerzhafte Erfahrungen Der gelernte Bankkaufmann Ralf Glockner ("fsg") ist seit mittlerweile 30 Jahren beruflich an den Börsen tätig. Sein Anfang 2013 eröffnetes wikifolio "Gesunder Menschenverstand" hat nach durchwachsenem Start in den vergangenen 1,5 Jahren richtig Fahrt aufgenommen und die Gesamtperformance auf fast 60 Prozent gesteigert. Eine der Erfolgsstrategien besteht darin, auf psychologisch oder politisch beeinflusste Kursbewegungen...

Den vollständigen Artikel lesen ...