FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Osram von 66 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Licht- und Chipkonzern Osram und der Halbleiterkonzern Infineon profitierten von langfristigen Wachstumsthemen in der Autobranche, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer Studie vom Mittwoch. Gleichzeitig verfolgten sie branchenführende Investitionsprojekte in neue, fortgeschrittene Produktionskapazitäten. Osram profitiere etwa von der Entwicklung bei Iris-Scans durch Smartphones. Langfristig spielten auch Sicherheitstrends bei Autos eine wichtige Rolle./mis/ag

