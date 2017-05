Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-05-31 / 11:21 Beim BankingCheck & eKomi Award 2017 konnte BNP Paribas Factor in der Kategorie Factoring den ersten Platz erzielen. Damit ist das Tochterunternehmen aus der BNP Paribas Gruppe laut Veranstalter "Bester Factoring-Anbieter 2017". Der Preis wurde Mitte Mai in Berlin während des Banking and Insurance Summits an Geschäftsführer Thorsten König überreicht. Datenbasis der Auszeichnung ist die Online-Bewertung durch Nutzer auf der Website des Veranstalters (https://www.bankingcheck.de/bankingcheck-award [1]). BNP Paribas Factor konnte mit einem Gesamtergebnis von 4,8 von möglichen 5,0 Punkten 23 Wettbewerber hinter sich lassen. Besonders gut schnitt das Unternehmen in der "Kategorie Service, Beratung und Support" ab: hier lag die Bewertung bei 4,9 Punkten. Im Bereich "Banking & Prozesse" erzielte der Factoring-Spezialist 4,7 Punkte. "Die Auszeichnung ist eine besondere Ehre für uns, zumal sie ganz konkret auf dem Urteil unserer Kunden basiert", kommentierte Thorsten König, Geschäftsführer der BNP Paribas Factor GmbH, den Erfolg des Unternehmens. "Wir sehen uns in unseren bisherigen Aktivitäten bestätigt, dass wir unseren Kundenservice durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden erfolgreich weiterentwickeln konnten. Unser Anspruch ist es, auch zukünftig den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden stets gerecht zu werden und den sehr guten Service zu halten und weiter zu verbessern. Gleichzeitig ist das natürlich ein enormer Ansporn, im nächsten Jahr erneut ein positives Feedback zu erhalten." Die Chancen dafür stehen recht gut: BNP Paribas Factor konnte sich in der Award-Umfrage über eine Weiterempfehlungsquote von 100 Prozent freuen. Der BankingCheck Award wird seit 2012 für die besten Finanzprodukte und Banken/Anbieter verliehen. Die Rubrik Factoring war in diesem Jahr erstmals vertreten. Der Veranstalter verzeichnete in diesem Jahr insgesamt 119.163 Kundenbewertungen in 47 Anbieter- und Produktkategorien. *Pressekontakt:* BNP Paribas Factor GmbH Regina Buchner marketing@bnpparibasfactor.de +49 211 5384-133 Willstätterstraße15 40549 Düsseldorf Deutschland *Über BNP Paribas Factor * BNP Paribas Factor ist einer der führenden Factoring-Anbieter in Deutschland. Seit 1981 bietet BNP Paribas Factor seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen zur Forderungsfinanzierung. Aus der Zentrale in Düsseldorf und von 9 weiteren Standorten in Deutschland betreut BNP Paribas Factor mittelständische Unternehmen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. BNP Paribas Factor ist Mitglied im Deutschen Factoring Verband und durch die Einbindung in das globale Netzwerk der BNP Paribas Gruppe kann BNP Paribas Factor seine Kunden auch beim internationalen Forderungsmanagement wirkungsvoll unterstützen. *Über BNP Paribas in Deutschland* BNP Paribas ist eine global tätige Bank mit vier Heimatmärkten in Europa - Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Weltweit ist sie mit 189.000 Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von fast 5.000 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht nahezu dem einer Universalbank. Deutschland ist ein Kernmarkt für die BNP Paribas Gruppe - das hier angestrebte Wachstum ist auf Kontinuität ausgerichtet und eine der tragenden Säulen der Europa-Strategie von BNP Paribas. Die beiden Kerngeschäftsfelder Retail Banking & Services sowie Corporate & Institutional Banking sorgen für ein ausgewogenes Gesamtergebnis. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken. www.bnpparibas.de [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: BNP Paribas Factor GmbH Schlagwort(e): Finanzen 2017-05-31 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 579043 2017-05-31 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=55693db4fb9414a9fc1f79236df41d88&application_id=579043&site_id=vwd&application_name=news 2: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ea88af1a6f80d166f02847a3dc764cdd&application_id=579043&site_id=vwd&application_name=news

