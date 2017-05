Convenience-Produkte liegen nach wie vor voll im Trend. Vor allem Mehrsortenpackungen sowie Klein- und Einzelportionen sind wichtige Treiber zur Entwicklung neuer Verpackungsmittel und -technologien sowie immer ausgefeilterer Verarbeitungsverfahren für Lebensmittel. Das primäre Ziel von Convenience-Produkten aus Sicht der Endverbraucher ist das Einsparen von Zeit beim Zubereiten von Speisen. Hightech-Folien für Einsatzbereiche zwischen -60 und 218 °C ermöglichen es beispielsweise, Lebensmittel bei tiefen Temperaturen zu lagern und später im Ofen oder der Mikrowelle zuzubereiten - und zwar in ein und derselben Verpackungsfolie. Das Garen in geschlossener Folie erhält dabei nicht nur Feuchtigkeit, Aromen, Vitamine und Mineralstoffe von Fleisch und Fisch, sondern gibt ihnen auch eine optimale Konsistenz. Zudem reduziert es die Garzeiten um bis zu 30 Prozent. Mehrkammer-Verpackungen für Halbfertig- oder Fertiggerichte aus Fleisch, Würsten sowie den dazu passenden Soßen und Beilagen, wie Knödel oder Kartoffeln, beflügeln die Entwicklung zusätzlich. Das hermetische Versiegeln der Kammern kann mit einer durchgehenden Oberfolie oder durch getrennte Versiegelungen für jede einzelne Kammer erfolgen. Doch wie kommen die Produkte in die Verpackungen?

Vom Problem zur Lösung

Zu den Standardverfahren in der Intralogistik zählen Förder- beziehungsweise Transportbänder. Aber angesichts stetig steigender Anforderungen hinsichtlich Flexibilität, Hygiene, kurzer Rüst- und Wartungszeiten sowie der physischen Vernetzung von Produktions- und Verpackungslinien stoßen diese zunehmend an ihre Grenzen. Hinzu kommt ein weiteres Problem. Mit steigender Komplexität der auf Förderbändern basierenden Intralogistik-Konzepte erhöht sich auch die Zahl der Produkt-Übergabestellen. Das wiederum wirkt sich negativ auf die Qualität mechanisch empfindlicher Produkte aus. Beispielsweise bei aufgefalteten Scheiben aus Kochschinken oder dünnen Scheiben aus Pizza-Fleischkäse und dergleichen. Diese sollten über möglichst wenig Übergabestellen laufen.

Deshalb haben die Entwicklungsingenieure bei Weber das Thema Intralogistik neu durchdacht. So sollen sich im Sinn von Industrie 4.0 Slicer, Dosier- und Füllmaschinen zu immer komplexeren Produktionsumgebungen mit Verpackungsanlagen vernetzen lassen. Und zwar in beliebig wechselnden Kombinationen, um den schnellen Bedarfsänderungen der Märkte Rechnung zu tragen. Das Ergebnis ist das WSS mit nur zwei Übergabestellen, unabhängig davon, wie komplex das Transportsystem insgesamt ist. Die erste Übergabe erfolgt vom Zuführband am Slicer auf den Portionsträger des Shuttles, die zweite durch einen Pick-&-Place-Roboter vom Shuttle in die Verpackung. Roboter bieten dabei den Vorteil, dass sie die Objekte von jeder Richtung kommend schonend untergreifen und drehen können, um beispielsweise Lagekorrekturen für ein genau platziertes ...

