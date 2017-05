Der Handelsriese Metro sieht sich auf der Zielgeraden zu seiner Aufspaltung. "Wir haben die Ziellinie fast erreicht", sagte Metro-Chef Olaf Koch am Mittwoch. Er will den Düsseldorfer Konzern in einen Elektronikhändler um Media-Saturn und einen Lebensmittelbereich aufteilen. Für beide Bereiche legte er am Mittwoch erstmals getrennte...

Den vollständigen Artikel lesen ...