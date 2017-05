KÖLN (dpa-AFX) - Die deutsche Bauwirtschaft erwartet glänzende Geschäfte mit dem Bau von Straßen, Brücken und Tunneln. "Wir sind gerade in der heißen Anlaufphase", sagte der Präsident des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Hübner ist auch Vorstand der Strabag in Deutschland, die zu den größten Straßenbauunternehmen gehört. Der Auftragsbestand sei gravierend gewachsen. Im Straßenbau lag er branchenweit mit 5,5 Milliarden Euro Ende 2016 fast ein Drittel höher als im Vorjahr.

Der Bund plane, deutlich mehr Geld in Straßen, Schienen und Wasserverkehrswege zu stecken. Von 2015 bis 2018 sollen die Investitionen um 30 Prozent auf 13,9 Milliarden Euro steigen. Während 2015 nur knapp 5,3 Milliarden Euro in die Bundesfernstraßen investiert wurden, sind für das laufende Jahr 6,5 Milliarden Euro und in den kommenden Jahr jeweils über 7 Milliarden Euro geplant. Dennoch warnte Hübner: "Es muss darauf geachtet werden, dass das viele Geld, das zur Verfügung steht, wirklich auf die Straße kommt." Dazu seien baureife Projekte nötig, deren Bestand allerdings zur Neige ginge. Damit das Geld nicht verpufft, müssten Planungsprozesse beschleunigt werden./mne/stb

