BERLIN (Dow Jones)--Prall gefüllte Auftragsbücher und starke Umsatzsteigerungen: Die deutsche Bauwirtschaft befindet sich derzeit in Goldgräberstimmung. Trotz der durchwachsenen Witterung zu Jahresbeginn konnten die Unternehmen des Bauhauptgewerbes im ersten Quartal dieses Jahres ein Umsatzplus von 11,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbuchen, wie der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie am Mittwoch in Berlin mitteilte. Die Auftragsbestände lagen zum Jahreswechsel den Angaben zufolge auf einem Rekordniveau von 35 Milliarden Euro, die Auftragseingänge legten im ersten Quartal um 9,8 Prozent zu.

Die Branche blickt zudem mit hohen Erwartungen auf den Rest des Jahres. Die Auftragsbücher seien auch zu Beginn des zweiten Quartals gut gefüllt, wie der HDB mitteilte. Die Reichweite der Auftragsbestände betrug demnach im Mai saisonbereinigt 3,8 Monate, im langjährigen Durchschnitt waren es im Mai nur 2,6 Monate.

2018 wird ein gutes Jahr

Im Wohnungsbau habe sich ein Genehmigungsüberhang von 400.000 Wohnungen entwickelt, teilte der HDB weiter mit. Seit 2009 seien fast 2,1 Millionen neue Wohnungen genehmigt worden, dem stünden jedoch nur 1,7 Millionen Fertigstellungen gegenüber. "Dieser Überhang übertrifft sogar noch den in der Boomphase nach der Wiedervereinigung", hieß es beim HDB.

Angesichts der positiven Rahmendaten hob der HDB seine Jahresauftaktprognose über die Entwicklung der Umsätze im Bauhauptgewerbe von nominal 5 auf 6 Prozent (real 4 Prozent) an. Für 2018 rechnet der Verband mit einem Umsatzplus von 5,5 Prozent.

May 31, 2017 05:36 ET (09:36 GMT)

