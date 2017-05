Hamburg (ots) -



Die neue Magazinreihe GEOmini WIMMELHEFT bietet Lesern ab fünf Jahren über 20 der beliebten Suchbilder aus GEOmini in einer Ausgabe. Die bunten Wimmelbilder laden zum Suchen und Finden ein: Auf jeder Doppelseite gilt es, Gegenstände zu entdecken und Rätsel zu lösen. Dabei reichen die Themen vom Weltraum über den Strand bis zum Goldschatz. Die Beschäftigung mit den Wimmelbildern sorgt nicht nur für Spaß, sondern schult auch das Auge und übt die Konzentration. In einem "Making-of" lässt die GEOmini-Redaktion ihre Leser hinter die Kulissen blicken und erklärt die Entstehung der Bilder. Das GEOmini WIMMELHEFT ist ab sofort im Handel erhältlich.



Martin Verg, Chefredakteur GEOmini: "Das Wimmelbild gehört zu den beliebtesten Rubriken in GEOmini - unsere Leser haben uns sogar schon ihre eigenen Wimmelbilder zugeschickt. Bei diesem offensichtlichen Interesse war es ein logischer Schritt, die lustigsten Bilder aus sieben Jahren GEOmini in einem Sonderheft zu bündeln."



Gerd Brüne, Publisher WISSEN bei Gruner + Jahr: "Mit dem GEOmini WIMMELHEFT erhält die Familie der GEO-Kindertitel weiteren Zuwachs. Dass bereits die jungen Erstleser die Qualität unserer Magazine schätzen, freut uns und spornt uns an."



Die Erstausgabe GEOmini WIMMELHEFT erscheint heute, kostet 4,95 Euro und umfasst 52 Seiten.



