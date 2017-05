Unterföhring (ots) -



Spieltag auf ProSieben: Während die Bundesliga in der Sommerpause steckt, lädt ProSieben zur temporeichsten Konferenz der "fußballfreien" Zeit ein. Elmar Paulke moderiert am Samstag, 1. Juli, um 20:15 Uhr, "Die ProSieben Gameshow Konferenz": "Beim 'Länderspiel' steht die Entscheidung im Darts an. Wir schauen direkt zu Frank Buschmann nach München ... Wie steht es eigentlich bei 'Deutschland gegen Italien' in Berlin, Wolff-Christoph Fuss? ... Ich höre in Köln passiert gerade etwas, wir übergeben schnell an Ron Ringguth ..." Elmar Paulke präsentiert in "Die ProSieben Gameshow Konferenz" die besten Spiele, größten Highlights und spannendsten Entscheidungen aus acht Shows. Wer schlägt sich am schnellsten durch den Parcours? Wer setzt sich im Feuerlöscher-Rennen durch? Wer hat die virtuosesten Finger am Klavier? In seinem Konferenzstudio behält Moderator Elmar Paulke den Überblick und gibt direkt zu den Kommentatoren vor Ort ab, sobald etwas Aufregendes in deren Fernseh-Studios passiert.



"Die ProSieben Gameshow Konferenz" am Samstag, 1. Juli 2017, um 20:15 Uhr auf ProSieben



