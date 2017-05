München (ots) - Rund acht Millionen Unique User machen NetDoktor zu Deutschlands führendem Gesundheitsportal. Die hohe Qualität des Angebots hat jetzt die Zeitschrift "Ökotest" in ihrer Juni-Ausgabe bestätigt. Die medizinischen Gutachter vergaben Bestnoten für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Neutralität und Verständlichkeit der NetDoktor-Inhalte.



Neben der Wertigkeit der Texte überzeugte die Tester auch der von Medizinern und Programmieren eigens entwickelte NetDoktor-Symptom-Checker. Er "arbeitet im Vergleich zu den Tools anderer Portale sehr gut und stellte nach Ansicht der Mediziner die richtigen Diagnosen", befindet Öko-Test.



"Unser hoher qualitativer Anspruch zahlt sich aus", sagt Dr. Florian Geuppert, Geschäftsführer der Holtzbrinck-Digital-Portale NetDoktor, gutefrage, epubli und neobooks. "Als Anbieter gesundheitsrelevanter Informationen für Patienten und Angehörige sind wir uns unserer Verantwortung sehr bewusst. Mit Blick auf die Zukunft entwickeln wir unser Portal daher stetig weiter."



Relaunch: Neuer Auftritt für NetDoktor



Das schlägt sich im kontinuierlichen Ausbau des Contents und der systematischen Aktualisierung bestehender Inhalte nieder - und auch im neuen Auftritt: Seit Mitte Mai erscheint das Portal in einer frischen, vollständig überarbeiteten Version. Eine verbesserte Navigation hilft den Usern, die Inhalte auch unterwegs schnell und einfach zu finden. Mit dem Relaunch stellt NetDoktor seine Inhalte jetzt auch optimiert im responsive Design auf Smartphones, Tablets und zuhause am Computer dar.



Beste Online-Portale 2017: Erster Platz für NetDoktor



Wie sehr die Leser die Qualität von NetDoktor zu schätzen wissen, zeigt der jüngst in Berlin verliehene TV-Award "Deutschlands Beste Online-Portale 2017". Dazu waren im Auftrag des Nachrichtensenders n-tv 20.000 Kundenmeinungen eingeholt worden. In der Kategorie "medizinische Informationsportale" wurde NetDoktor zum Klassensieger gekürt.



"Mit unserem Angebot wollen wir unsere Leser dabei unterstützen, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und gesundheitsrelevante Entscheidungen in Absprache mit dem Arzt auf einer gut informierten Basis zu treffen", so Geuppert. Eine nachhaltige Verbesserung der Beziehung zwischen Arzt und Patient ist zentraler Bestandteil der NetDoktor-Philosophie.



Über NetDoktor



NetDoktor zählt mit 7,94 Millionen Unique Usern und fast 29 Millionen Seitenaufrufen (AGOF, Mai, 2017) zu den führenden Gesundheitsportalen im deutschsprachigen Raum. Auf www.netdoktor.de finden die User laienverständliche medizinische Informationen zu den wichtigsten Krankheiten, Symptomen, Untersuchungen und Medikamenten. Die NetDoktor-Redaktion besteht aus erfahrenen Fachjournalisten, Biologen und Ärzten. Sie berichten unabhängig und neutral über aktuelle Erkenntnisse aus Forschung, Medizin und Gesundheit. Außerdem bietet NetDoktor umfassende Specials zu wichtigen Themen wie Alternativmedizin, Allergien, Ernährung, Rückenschmerzen, Stress oder Sport und Fitness. Die NetDoktor.de GmbH gehört seit 1997 zur Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck.



Pressekontakt: Christiane Fux +4989746466946 presse@netdoktor.de